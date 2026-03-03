Privan de la libertad a Jesús Miguel Rivera Guillén en Tecualilla

Durante la madrugada de este martes, Jesús Miguel Rivera Guillén, de 37 años, fue privado de la libertad de un domicilio de la comunidad de Tecualilla, al sur de Escuinapa.

Hombres llegaron al domicilio y se lo llevaron, y desde entonces no se ha sabido de él.

La motocicleta que se llevaron del lugar fue localizada más tarde cerca de la comunidad.

En Tecualilla, se dedica al comercio y además, es reconocido por dedicarse al futbol, donde ha participado en torneos como jugador y como árbitro.

La familia ha publicado en redes sociales el apoyo para ayudar a su localización.

Y se han recibido muestras de solidaridad al reconocer que solo es un hombre dedicado al trabajo, al deporte y a la familia.

Incluso están convocando para manifestarse este miércoles a las 8:00 horas sobre la carretera federal que corre frente a la comunidad de Tecualilla.