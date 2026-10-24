$!Procedentes de Yucatán, 11 peregrinos arriban al Santuario de la Virgen de El Rosario

EL ROSARIO._ Tras recorrer en bicicleta 17 santuarios de diferentes estados de la República y dos de Sinaloa, los 11 peregrinos, Ángel, Inés, Luis, Manuel, Irving, José, Jesús, Carlos, Abraham, Víctor, y Moisés, arribaron al Santuario de Nuestra Señora del Rosario. El arribo de peregrinos, tanto en la fiesta patronal como a lo largo del año, fue el elemento que al templo dedicado a esta advocación mariana le ganó la distinción de Santuario. El grupo conformado por familiares, pero principalmente amigos unidos en una misma fe, salieron de la península de Yucatán el pasado 23 de agosto y tras dos meses de peregrinar arribaron al pueblo mariano de El Rosario.





El grupo está conformado por Ángel Maximiliano Nic Domínguez, de 34 años, de Hunucma, Yucatán; Inés Gilberto Nic Domínguez, de 24 años, de Akil, Yucatán; Luis Miguel Nic Domínguez, de 30 años, de Akil, Yucatán; Luis Manuel Xul, 39 años, de Mérida, Yucatán; Irving Yair Kuk Pool, de 23, de Tepakan, Yucatán; José Alfonso Cab Pacheco, de 30 años de Yucatán; Jesús Enrique Couoh Cupul, 21 años de Valladolid, Yucatán; Carlos Eduardo Dzul Aban, de Valladolid, Yucatán; Carlos Abraham Oy Rosado, de 21 años, de Tixcacalcupul, Yucatán; Víctor Manuel EkGonzales, de 24 años, Peto, Yucatán; José Moisés Dzul Canche, de 19 años, Canek, Yucatán. Detallaron que su arribo a Sinaloa fue por el norte iniciando en el Santuario de San Judas Tadeo, en Badiraguato, seguido por Juquila para concluir en el Santuario de Rosario. “Hemos peregrinado, hemos salido, pero solo a la Ciudad de México es la primera vez que nos alejamos hasta por acá”, refirió Ángel Maximiliano Nic Domínguez.



