$!Procedentes de Yucatán, 11 peregrinos arriban al Santuario de la Virgen de El Rosario

EL ROSARIO._ Tras recorrer en bicicleta 17 santuarios de diferentes estados de la República y dos de Sinaloa, los 11 peregrinos, Ángel, Inés, Luis, Manuel, Irving, José, Jesús, Carlos, Abraham, Víctor, y Moisés, arribaron al Santuario de Nuestra Señora del Rosario.
El arribo de peregrinos, tanto en la fiesta patronal como a lo largo del año, fue el elemento que al templo dedicado a esta advocación mariana le ganó la distinción de Santuario.
El grupo conformado por familiares, pero principalmente amigos unidos en una misma fe, salieron de la península de Yucatán el pasado 23 de agosto y tras dos meses de peregrinar arribaron al pueblo mariano de El Rosario.
El grupo está conformado por Ángel Maximiliano Nic Domínguez, de 34 años, de Hunucma, Yucatán; Inés Gilberto Nic Domínguez, de 24 años, de Akil, Yucatán; Luis Miguel Nic Domínguez, de 30 años, de Akil, Yucatán; Luis Manuel Xul, 39 años, de Mérida, Yucatán; Irving Yair Kuk Pool, de 23, de Tepakan, Yucatán; José Alfonso Cab Pacheco, de 30 años de Yucatán; Jesús Enrique Couoh Cupul, 21 años de Valladolid, Yucatán; Carlos Eduardo Dzul Aban, de Valladolid, Yucatán; Carlos Abraham Oy Rosado, de 21 años, de Tixcacalcupul, Yucatán; Víctor Manuel EkGonzales, de 24 años, Peto, Yucatán; José Moisés Dzul Canche, de 19 años, Canek, Yucatán.
Detallaron que su arribo a Sinaloa fue por el norte iniciando en el Santuario de San Judas Tadeo, en Badiraguato, seguido por Juquila para concluir en el Santuario de Rosario.
“Hemos peregrinado, hemos salido, pero solo a la Ciudad de México es la primera vez que nos alejamos hasta por acá”, refirió Ángel Maximiliano Nic Domínguez.
Expuso que de Rosario partirán a Jalisco al templo de la Virgen de Zapopan, para seguir en Chalma y concluir en la basílica de la Virgen de Guadalupe en La Ciudad de México.
Precisó que todos ofrecieron esta travesía en acción de gracias por un favor diferentes, y en su caso concreto, ofreció este mandando al tener su nieta complicaciones para respirar, por un serio problema en los pulmones.
“Todos tienen manda, yo por mi parte de mi nieta que estaba enferma, es por eso que le prometí a la virgen y al San Judas de Badiraguato de llegar a los santuarios”.
Sobre la inseguridad que se vive en el país, señaló que han tomado la previsión de “pedalear” solo de día, aunque sostuvieron que viajan confiados en la protección de la virgen.
El peregrino sostuvo que en su caso viaja con una imagen a cuesta de casi 20 kilos, que se suman a los casi 40 de su bicicleta y enseres, más el peso de su cuerpo.
Los peregrinos se dijeron agradecidos por la recepción que han tenido en las comunidades que han visitado, en especial de las familias de este Pueblo Mágico.