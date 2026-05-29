$!Productores de ciruela en Rosario afirman que producción bajó 35%

ROSARIO._ En la presente temporada de producción de ciruela en Rosario, productores afirman que se ha registrado una disminución en el volumen de alrededor del 35 por ciento menos que en años anteriores. Lo anterior se atribuyó principalmente a las condiciones climáticas, donde el calor se ha mantenido durante todo el año.

Así también, de acuerdo en un sondeo en diferentes puntos del Municipio, se informó que en algunas zonas bajas del municipio se adelantó la cosecha, mientras que en las partes altas se está retrasando. “Se redujo (el volumen) en algún 35 por ciento, luego está llegando tarde la temporada, para estas fechas ya estaba todo cayendo”, manifestó un productor de la zona del Potrero de los Laureles.

Se indicó además que para estas fechas el año pasado se recolectaba de 40 a 50 cubetas de ciruelas, mientras que en la actualidad han sido de entre ocho a 10 cubetas. Una zona donde se adelantó la temporada por el calor fue en Agua Verde, donde indicó que, no obstante también se dio la misma reducción a la hora de cosechar.

“Creo que en las otras partes no sé si les afectó pues el clima, porque sí tuvo que ver, aquí hay unos (árboles) que tenemos de aquel lado no dieron, o sea nada, ni flores,, pero los que están aquí cerca pues sí se cosechó, yo creo que estamos a un 60 por ciento”, explicó Teresa Santos Sánchez, productora de Agua Verde. Esta reducción, se explicó, por hectárea puede ascender a una tonelada y media de fruta que no se recolecta.

Sobre por qué se adelantó la temporada, refirió que la fruta que se amarró tras la floración fue de 15 días. “Pues sí, son 15 días de adelanto y pues ya casi está toda en el piso, es muy rápido la cosecha hoy, este año”, indicó. Argumentó que las altas temperaturas además han dificultado la contratación de trabajadores para realizar el proceso de juntar la fruta para su secado.