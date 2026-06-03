$!Productores de mango de Escuinapa piden activar seguro catastrófico

ESCUINAPA._ Este año prácticamente no hubo temporada de mango, y por eso, piden que la Secretaría de Agricultura libere un seguro catastrófico para los productores, indicó Rogelio Padilla Salcido.

El dirigente de la Confederación Nacional Campesina, indicó que los dirigentes del sur de Sinaloa y del Estado están en un frente común para que sea válido este seguro por parte del Secretario de Agricultura, Ismael Bello.

“Hemos pedido un acercamiento como desde hace 12 días, iba a venir el viernes pasado (Ismael Bello) nos decía que en ocho días tendría respuesta del seguro catastrófico, que hay por ahí, se aplicaría en los mangueros de la zona sur”, dijo.

El problema es que les dicen que puede haber ese apoyo pero no dan fecha, el tiempo pasa, desde mayo iba a salir la convocatoria para que los productores llevarán documentos, pero es momento que aún no tiene esa respuesta que esperan.

Este viernes al parecer han sido citados los empacadores en la Secretaría de Agricultura, para ver cómo mejorarán los precios, pero ellos como productores también desean que se avance en la gestión del seguro catastrófico, que el trámite sea menos lento.