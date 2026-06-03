$!Productores de mango de Escuinapa piden activar seguro catastrófico

ESCUINAPA._ Este año prácticamente no hubo temporada de mango, y por eso, piden que la Secretaría de Agricultura libere un seguro catastrófico para los productores, indicó Rogelio Padilla Salcido.
El dirigente de la Confederación Nacional Campesina, indicó que los dirigentes del sur de Sinaloa y del Estado están en un frente común para que sea válido este seguro por parte del Secretario de Agricultura, Ismael Bello.
“Hemos pedido un acercamiento como desde hace 12 días, iba a venir el viernes pasado (Ismael Bello) nos decía que en ocho días tendría respuesta del seguro catastrófico, que hay por ahí, se aplicaría en los mangueros de la zona sur”, dijo.
El problema es que les dicen que puede haber ese apoyo pero no dan fecha, el tiempo pasa, desde mayo iba a salir la convocatoria para que los productores llevarán documentos, pero es momento que aún no tiene esa respuesta que esperan.
Este viernes al parecer han sido citados los empacadores en la Secretaría de Agricultura, para ver cómo mejorarán los precios, pero ellos como productores también desean que se avance en la gestión del seguro catastrófico, que el trámite sea menos lento.
“La verdad si se necesita un apoyo, no sé si tiene ni para rastrear, hay gente que ni siquiera sacará una caja(de mango )en una hectárea, hay gente que solo tiene un 5 por ciento de producción, lo más que tienen es un 20 o un 30 de producción para cosechar”, dijo
Pero los productores tienen que enfrentar otros problemas y es el precio, no tener mango no garantiza precio y lo más afectado es también la economía del municipio, no vendrán jornaleros, quizá la producción no alcance para el trabajo en empaques o la duración de estos podría llegar solo a un mes.
Por eso la urgencia de que “destrabe” el trámite del seguro catastrófico, que este recurso se disperse lo más pronto posible entre los productores y esa es la solicitud principal a la Secretaría de Agricultura y al Secretario de esa instancia Ismael Bello.