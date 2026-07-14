$!Productores de mango de Escuinapa piden retirar centros de acopio ante el robo de fruta

ESCUINAPA._ Ante la falta de mango y el robo imparable de la poca fruta que hay, la solicitud que hicieron al Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental es que se retiren los centros de acopio de esta fruta, informó Rogelio Padilla Salcido.

El dirigente del Comité Nacional Campesino y del Módulo de Riego informó que ya sostuvieron la reunión con el Presidente Municipal y lo que esperan es que se ejecuten las acciones solicitadas.

“El tema es de los mangos, de los productores, es que siguen saqueando las huertas, el poquito mango que tenemos, gente con una hectárea se lo roban, es mucho robo”, dijo.

Ese mango se traslada en costales, en bicicleta, en motocicleta, se saca de las huertas y en años pasados el tema se reglamentó con permisos.

Los permisos debían ir firmados por dueños de huertas y ahí se señalaba el sitio de procedencia de la fruta, de esa manera se tenía un control pues se les solicitaba para que los acopiadores pudieran comprar.