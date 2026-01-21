$!Productores de mango de Escuinapa protestan en empaque para exigir pago de la fruta

ESCUINAPA._ Ante la falta de pagos por parte de una empresa empacadora en Cajón Verde, Rosario, productores de Escuinapa acudieron a manifestarse. Las puertas del lugar fueron cerradas y los productores señalaron que la falta de pago genera que no puedan hacer ni labores de mantenimiento a sus huertas y suman a ello los intereses que genera el hecho de pedir prestado para poder tener el manejo adecuado de sus parcelas.

“Son seis meses que cortaron, seis meses sin recibir nada, ellos cortaron, empacaron y se fiaron solos, no hemos dado mantenimiento a la huerta, no tenemos dinero”, dijo uno de los productores Manifestaron que algunos productores tienen hasta 3 años sin que se les liquide su fruta, lo que genera aún más incertidumbre, pues esta vez son alrededor de seis meses que ante la presión ejercida con un plantón en el mes de noviembre pasado, les dieron un abono pero no hay más pagos.

“Estamos en el empaque de Cultivares, de los Villegas, por la cuestión de que entregamos mango, un grupo de gente de Escuinapa, ya venimos una primera vez y quedaron que en diciembre nos iban a pagar y ya está saliendo enero y no hay respuesta, se le habla a los contadores y no contestan, se le habla a Toño Villegas que está ocupado en el teléfono pero son mentiras”, dijo Jesús Máximo Guzmán. La falta de pagos afecta el mantenimiento de sus huertas pero aún más allá a sus familias, algunos productores son adultos mayores que solo cuentan con ese recurso que se genera de producción para vivir en lo que llega la siguiente temporada de producción.

Esta es una manifestación pública pacífica, son dos ocasiones ya en que piden que se les pague un producto que ya entregaron. “Son como 900 toneladas, es mucha fruta, aquí vemos que están trabajando y no sabemos cómo le hacen y nosotros con deudas en casa”, dijo Antonio Beltrán. Durante la manifestación de los productores llegó una persona que señaló ser hijo de Antonio Villegas, el dueño del empaque, manifestándoles que entendía esa situación pero desconocía el tema financiero de los adeudos. Después de hora y media al sitio llegó quien se identifico como Antonio Villegas, dueño del empaque de Cultivares, indicando que hablaría el privado con los productores.