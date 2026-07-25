$!Productores de mango de Rosario reportan que sufren del ‘robo hormiga’ de la fruta

ROSARIO._ Ante el bajo volumen en la producción de mango que ha ocasionado que mejore el precio, ha propiciado que el problema del robo hormiga se agrave en Rosario, por lo que se requiere el apoyo de las autoridades para frenarlo, afirmó, Mauricio López Quevedo, presidente de la Asociación de Agricultores del Río Baluarte. “Ahorita el problema fuerte que estamos teniendo es el robo hormiga, hay mucha robo hormiga, se están abriendo acopios clandestinos donde le reciben a esa gente que viene en las motos que te traen una o dos arpillitas”, lamentó.

Señaló que es difícil determinar un porcentaje de la fruta que el productor pierde con el robo en sus huertas pero se suma a la baja producción que está temporada ha presentado debido al poco amarre de fruto que se tuvo. “Es constante y es un volumen muy fuerte, y al productor le repercute mucho porque si tiene poquita fruta se la están robando, está fugándose, entonces ahí sí es un problema grave que tenemos”, argumentó.

Enfatizó que al contar el kilo de mango un precio de 9 a 12 pesos ha sido atractivo ya que en años precios el precio estaba de 2 a 3 pesos. López Quevedo señaló que se ha determinado entre otras acciones buscar el acercamiento con la autoridad municipal para solicitar acciones concretas.