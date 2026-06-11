$!Productores de mango del sur de Sinaloa piden a Gobernadora seguridad y apoyos por baja producción de mango

“Se tomaron dos temas de suma importancia. El primero era el tema de seguridad, los empaques se manejan por inspectores de USDA, si no se dan las condiciones de seguridad para ellos pues prácticamente no opera el empaque”, expuso.

Mauricio López Quevedo, presidente de la Asociación de Agricultores del Río Baluarte, informó que la reunión se consiguió tras varias gestiones con el Secretario de Agricultura, Ismael Bello Esquivel, debido a la baja en la floración que se refleja en huertas con más follaje que fruta.

El encuentro encabezado por la Gobernadora tuvo lugar en el Palacio de Gobierno de Sinaloa, donde participaron representantes de los sectores en mención de los municipios de Rosario y Escuinapa.

ROSARIO._ Productores y empacadores de mango del sur de Sinaloa, encabezados por la organización Empacadores de Mango de Exportación, sostuvieron una reunión con la Gobernadora Yeraldine Bonilla Valverde para plantear temas de seguridad para que operen empaques y la necesidad de que se impulse el seguro catastrófico por la baja en el volumen de producción de mango.

Refirió que en el encuentro se expuso que al no haber las condiciones de seguridad, en Escuinapa cuatro empaques no están operando al no contar con la autorización de USDA para que inspectores acudan a certificarlos y sin esa labor ningún embarque sale hacia Estados Unidos.

“Se tocó el tema de qué hacer para que en Rosario no lleguemos a ese extremo de que no operen los empaques, porque la verdad sería algo catastrófico para los productores, sería como el tiro de gracias, por decirlo así”, indicó.

Manifestó que es importante que operen los empacadores para que la poca fruta que se cuente en la temporada cuente con mercado.

“Por otro lado nosotros como Asociación de Agricultores tenemos la gestión fija del apoyo del seguro catastrófico... La verdad es algo complicado que se dé sin embargo existe la posibilidad de que nos la den, estamos en la gestión y no hemos quitado el dedo del renglón”, aseguró.

La propuesta, señaló, es que se gestione el seguro y que se aplique para la producción del mango del sur al ser un motor importante para la economía de la región, así como también que el sector no cuenta con otras alternativa pues existen casos donde no se cosechará ni una sola caja de mango.

Con relación a los acuerdos, detalló que se dio el compromiso de parte de la Gobernadora a realizar la gestión para ambas peticiones planteadas en el encuentro y la consigna para el Secretario, Ismael Bello Esquivel de darle puntual seguimiento.