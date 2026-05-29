$!Productores mango del sur de Sinaloa piden al Gobierno un programa emergente ante caída en la producción

ROSARIO._ Las asociaciones de Agricultores del Río Cañas y Río Baluarte, de Escuinapa y Rosario, en conjunto con representantes de la Confederación Nacional Campesina del Sur de Sinaloa, por medio de un comunicado informaron que se presentó ante el Estado la solicitud formal de un programa emergente para productores afectados por la baja floración en la temporada 2026.
Esto tras sostener una reunión de trabajo con el Secretario de Agricultura y Ganadería del Estado, Ismael Bello Esquivel, con el objetivo de analizar la problemática que enfrenta actualmente la producción de mango en la región sur.
Así lo informó Mauricio López Quevedo, presidente de la Asociación de Agricultores del Río Baluarte, quien reiteró que tras dos procesos de floración, el amarre no superó el 35 por ciento de los árboles.
El líder agrícola señaló que durante el encuentro se expuso la difícil situación derivada de la baja producción a registrarse en la temporada 2026, afectación provocada principalmente por las condiciones climáticas y la escasa floración presentada en distintas zonas productoras del sur del Estado.
“Como parte de los acuerdos y gestiones inmediatas, el Secretario nos manifestó la disposición de revisar la posibilidad de aplicar el seguro catastrófico para los productores de mango, buscando brindar apoyo ante la problemática actual y urgente que atraviesa el sector manguero” detalló López Quevedo.
Asimismo, señaló que en una siguiente etapa se estarán analizando estrategias de comercialización para el mango, con el propósito de fortalecer la competitividad, mejorar las condiciones de mercado y generar mejores oportunidades para los productores.
“Le pedimos al Secretario de Agricultura Ismael Bello que acuda personalmente al Rosario para atender las peticiones de los productores de mango, por lo que en fecha próxima semana estará llevando a cabo está reunión”, anunció.
Enfatizó además en la afectación económica que representa este fenómeno atípico, no solo representa un golpe fuerte para los agricultores, si no también para la economía de ambos municipios.
“Pues se estarían perdiendo cerca de 10 mil empleos debido a que la industria prácticamente no estaría operando, ahí radica la urgencia del apoyo de la autoridad”.