$!Productores mango del sur de Sinaloa piden al Gobierno un programa emergente ante caída en la producción

ROSARIO._ Las asociaciones de Agricultores del Río Cañas y Río Baluarte, de Escuinapa y Rosario, en conjunto con representantes de la Confederación Nacional Campesina del Sur de Sinaloa, por medio de un comunicado informaron que se presentó ante el Estado la solicitud formal de un programa emergente para productores afectados por la baja floración en la temporada 2026.

Esto tras sostener una reunión de trabajo con el Secretario de Agricultura y Ganadería del Estado, Ismael Bello Esquivel, con el objetivo de analizar la problemática que enfrenta actualmente la producción de mango en la región sur.

Así lo informó Mauricio López Quevedo, presidente de la Asociación de Agricultores del Río Baluarte, quien reiteró que tras dos procesos de floración, el amarre no superó el 35 por ciento de los árboles.

El líder agrícola señaló que durante el encuentro se expuso la difícil situación derivada de la baja producción a registrarse en la temporada 2026, afectación provocada principalmente por las condiciones climáticas y la escasa floración presentada en distintas zonas productoras del sur del Estado.