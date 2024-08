ESCUINAPA._ Ante lo que considera es una falta de respeto a sus derechos laborales, la profesora Candy Azucena Camacho López cerró este jueves las puertas del Jardin de Niños “Esthela Ortiz de Toledo” y aseguró que estas serán abiertas hasta que tenga respuesta.

La profesora indicó que, con la promesa de dejar la sindicatura de Palmillas para dar clases en la cabecera municipal, se le indicó que solo podía hacerse con mayor alumnado.

Por ello se dio a la tarea de visitar casa a casa de la colonia 10 de Mayo, para invitar a los padres de familia a que sus hijos fueran parte de la escuela, para que se pudiera tener el primer año.

“Es una forma de manifestar que no se han respetado mis derechos, ya que yo aporté, colaboré para la apertura del primer año y se lo están asignando a otra maestra violando mis derechos”, dijo.

La docente a la que se asignó su grupo es de otra zona escolar que es de la 012 que está en Mazatlán, mientras que ella pertenece a la zona 006. El argumento ha sido también que no hay suficiente matricula.

“Hay una incongruencia de parte de la Secretaria (de Educación Pública) donde no quieren mandar maestro, pero sí se tiene un secretario, personal excedente a este plantel”, apuntó.

No es la primera vez que violan sus derechos laborales, afirmó Candy Azucena, ya en otra ocasión lo hiceron y tuvo que realizar una denuncia en Derechos Humanos, pues de estar en Mazatlán y recorrer todo Sinaloa como docente, no se le asignaba el derecho de venirse al sur.

En esa ocasión la mandaron a Palmillas, donde ya tiene cinco años, pero cuando se le ofreció la oportunidad en la cabecera municipal sí lograba completar el grupo, hizo de esto su tarea, pero ahora no lo respetan, acusó.

“Son 13 años de servicio, le he batallado, le he luchado, he recorrido todo el estado, ahora me utilizan, ponen mi nombre para abrir primer año y se burlan de mi iniciando el ciclo escolar sin mi presencia”, sostuvo.

La profesora lamentó que se sigan usando las “palancas” para beneficiar a algunas personas, como está ocurriendo, por lo que indicó que permanecerá en la institución hasta tener respuesta; mientras, permanecerá en demanda de ser reconocida.

Señaló que no teme que se le sancione por estar en el lugar y no Palmillas donde es su centro de trabajo, pues ya ha interpuesto sus denuncias en Derechos Humanos y como todos los trabajadores tiene derecho a manifestarse.