$!Programa dominical en Escuinapa reactiva actividad comercial

ESCUINAPA._ La actividad comercial de los domingos se ha reactivado con el programa musical “Raíces y ritmos” que lleva a grupos de música a tocar en la explanada de la plazuela Ramón Corona.

Para los comercios de antojitos diversos, así como juguetes o accesorios el programa que tiene el Ayuntamiento ha funcionado, pues por el tema de seguridad mucha gente había dejado de ir a la plazuela.

“Sí se nos mejoró mucho la venta los domingos, la gente viene, escucha música y consume lo que se vende”, expreso Patricia Aguilar.

Los puestos de comida se mantienen con personas que desean hacer consumo, mientras en la explanada con el grupo en vivo tocando, hay quienes aprovechan para bailar.

Alberto Crespo Contreras, director de Bienes Patrimoniales y Regulación de Comercio, indicó que son 4 meses en que se inició con este programa, buscando que el comercio local tenga movimiento y actividad.

“Iniciamos en el quiosco pero luego los mismos comerciantes nos pidieron que se pusieran en la explanada para tener más ventas en los puestos”, dijo el funcionario.