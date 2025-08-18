$!Programa dominical en Escuinapa reactiva actividad comercial

ESCUINAPA._ La actividad comercial de los domingos se ha reactivado con el programa musical “Raíces y ritmos” que lleva a grupos de música a tocar en la explanada de la plazuela Ramón Corona.
Para los comercios de antojitos diversos, así como juguetes o accesorios el programa que tiene el Ayuntamiento ha funcionado, pues por el tema de seguridad mucha gente había dejado de ir a la plazuela.
“Sí se nos mejoró mucho la venta los domingos, la gente viene, escucha música y consume lo que se vende”, expreso Patricia Aguilar.
Los puestos de comida se mantienen con personas que desean hacer consumo, mientras en la explanada con el grupo en vivo tocando, hay quienes aprovechan para bailar.
Alberto Crespo Contreras, director de Bienes Patrimoniales y Regulación de Comercio, indicó que son 4 meses en que se inició con este programa, buscando que el comercio local tenga movimiento y actividad.
“Iniciamos en el quiosco pero luego los mismos comerciantes nos pidieron que se pusieran en la explanada para tener más ventas en los puestos”, dijo el funcionario.
Las personas consumen de todo lo que hay, otros acuden a los puestos de juguetes para hacer sus apartados para diciembre.
AUMENTA GENTE EN LA PLAZUELA Y TAMBIÉN BASURA
La presencia de más personas disfrutando de los domingos de plazuela ha llevado también a que los contenedores se basura rebosen de deshechos, desde temprana hora, sin que haya personal de limpieza que la recoja, además, la plazuela se mantiene a oscuras por la falta de iluminación.
“Ya platicamos con Obras Públicas para que nos apoyen con las luminarias porque sí en realidad está muy oscura la plazuela”, dijo Crespo Contreras.
Igual el tema de la basura ya lo han planteado y están esperando respuestas para el próximo domingo.