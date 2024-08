“Yo tengo al menos 20 días aquí y sí he detectado algunos basureros clandestinos. Cuando recién llegamos nos reportaron uno para el lado del valle, fuimos, recogimos la basura y de hecho estamos en proceso de recibir unos letreros por parte de la Presidenta Claudia Valdez para prohibir en lugares, que no se permite tirar”, aseguró.

“Yo creo que es una suposición porque realmente no tenemos una investigación que son empresas o negocios que generan mucha basura y que para no pagar el servicio, porque se paga un servicio; cuando tú generas mucha basura a Servicios Públicos se le paga un servicio para que te la recojan, entonces, yo creo, quiero pensar que es por esa parte de que los negocios y todo para no pagar un servicio se les hace fácil van y se les hace fácil tirarlo en la carretera”.