$!Promete Gobierno de Rosario panteones en condiciones para el Día de Muertos

EL ROSARIO._ Al acercarse la celebración del Día de Muertos, ya se inició la atención a panteones en Rosario, informó Juan Francisco Luna Raygoza, Director de Servicios Públicos Municipales.
Refirió que esta semana se dio inicio con los trabajos con el Panteón San Juan, de la cabecera municipal.
“Ya, esta semana empezamos con los trabajos en el panteón (municipal) San Juan, donde nos soliciten ayuda vamos a atenderlos”, afirmó.
Manifestó que al contar con personal tanto en sindicaturas y comisarías, ellos se están haciendo cargo de la limpieza de sus respectivos panteones, pero también la cuadrilla del municipio acudirá a apoyar.
“Limpieza de corte de malva y ponerles alumbrado público para que estén en óptimas condiciones y tener mayor seguridad”, expuso sobre las acciones a emprender.
Así mismo, señaló que ya se está dando la coordinación las acciones con dependencias como Secretaría de Salud y Protección Civil para que los cementerios estén en condiciones para la visita de las familias.
Estimó que los trabajos concluyan a finales de octubre y esté todo listo para los días 1 y 2 de octubre.