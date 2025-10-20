$!Promete Gobierno de Rosario panteones en condiciones para el Día de Muertos

EL ROSARIO._ Al acercarse la celebración del Día de Muertos, ya se inició la atención a panteones en Rosario, informó Juan Francisco Luna Raygoza, Director de Servicios Públicos Municipales.

Refirió que esta semana se dio inicio con los trabajos con el Panteón San Juan, de la cabecera municipal.

“Ya, esta semana empezamos con los trabajos en el panteón (municipal) San Juan, donde nos soliciten ayuda vamos a atenderlos”, afirmó.