$!Promete PC Nacional ‘todos los recursos’ para rescate de mineros en Rosario

La Coordinación Nacional de Protección Civil garantizó disponer de “todos los recursos técnicos y humanos” para las labores de rescate de cuatro trabajadores mineros en Rosario, Sinaloa. La dependencia informó que su titular, Laura Velázquez Alzúa, acudió a la mina Santa Fe junto con el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, para mantener acercamiento con las familias de los trabajadores afectados. Entre las acciones para rescatar a los mineros, se instaló el Puesto de Mando Unificado, integrado por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Protección Civil local, Policía de Investigación, Policía Estatal, Presidencia Municipal, Policía Municipal y personal de la empresa minera, para coordinar los trabajos.









Durante este viernes, el equipo especializado de la Secretaría de la Defensa Nacional en estructuras colapsadas se desplegó desde las 11:00 horas, e ingresaron 20 elementos tácticos divididos en dos grupos de reconocimiento, para evaluar la seguridad de las vías de acceso internas. Respecto al origen del accidente, los análisis técnicos preliminares realizados por especialistas en geotecnia, indican que fue una falla crítica en la capa de impermeabilización diseñada para la contención de materiales residuales. Esto llevó a una ruptura estructural que permitió la infiltración descontrolada de líquidos hacia los niveles inferiores, generando un proceso de erosión subterránea que comprometió la estabilidad de las galerías y desembocó en el colapso.



