$!Promete titular de Conapesca revitalizar campos pesqueros en Escuinapa

LA ESTACADA, Escuinapa._ En reunión con pescadores, el Comisionado Nacional de Acuacultura y Pesca, Rigoberto Salgado Vázquez indicó que el compromiso es buscar que el sector vuelva a producir. En una visita y recorrido por el sitio pesquero “Revolución”, el funcionario federal fue informado de cómo en esta zona era la de mayor producción en el País y hoy no produce nada. Los pescadores señalaron que uno de los dichos populares en el municipio era “ya golpeó caligüey”, en referencia a un sitio pesquero abundante que llenaba una empacadora que daba trabajó a cientos de personas.





”Venimos a Escuinapa para que vuelva a ‘golpear’ caligüey”, dijo el Comisionado ante el señalamiento de proyectos pesqueros como dragados y desazolves que se quieren hacer Indicó que el compromiso que tienen por indicaciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum es dar la atención que requieren los pescadores, por ello acudió ante la invitación hecha por pescadores a visitar la zona y ese compromiso de apoyarlos lo hacía ante el Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental, también presente en el sitio.





”Lo que nos plantean los de la Cooperativa Lázaro Cárdenas y el presidente de la Federación es que no hay camarón, veda no hay pero tampoco materia de trabajo, vamos a trabajar para que ‘golpee caligüey’ y el año siguiente haya producto suficiente”, dijo el comisionado Rigoberto Salgado Vázquez Indicó que hay trabajos, el nivel de gestión ha sido importante, le han planteado ya a la Presidenta de México la necesidad de un dragado, Conapesca ya está haciendo estudios que corresponden y esperan pronto se conviertan en trabajo, que se pueda hacer un estudio de impacto ambiental, para que el lugar vuelva a tener ese esplendor de antes. Se están atendiendo los problemas que se han planteado, entre ellos el tema del camino que obstruye el paso de agua dulce en el Valle de la Urraca y el interés es resolver, manifestó el funcionario federal. Para el Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental, el tener al Comisionado en la zona es importante para los pescadores. ”Es muy alentador porque se está dando toda la seriedad al problema que tenemos en la pesca en todo el sur de Sinaloa” dijo. Indicó que traen instrucciones precisas de la Presidenta Claudia Sheinbaum y tienen herramientas para poder decir que el siguiente año podrían estar de nuevo pescando y eso da una esperanza al sector.



