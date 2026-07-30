Prometen pagar salarios a policías municipales de Escuinapa este viernes

ESCUINAPA._ A partir de este viernes se regularizarán los pagos de salarios a policías, así como se empezarán a pagar facturas médicas pendientes, eso fue el compromiso para que agentes de policía reanudarán sus actividades, informó el Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

Rosario Guadalupe Camacho García informó que durante la noche del miércoles tuvo acercamiento con los elementos de policía para escucharlos e informarles de los pagos.

“El Tesorero (Mauricio Díaz Sánchez) es nueva administración y los ha estado apoyando, tiene poco de entrar (en funciones) y no ha recibido dinero del Fortamun, están ajustando cuentas sobre el dinero que había quedado”, dijo.

En la reunión con agentes, indicó, también estuvo el Tesorero Mauricio Díaz Sánchez quien les explicó del tema y se comprometió a otorgar los salarios a partir de esta semana y tener una buena administración del Fortamun para que no falte el salario de los agentes.

“Vino el Tesorero para hablar personalmente con ellos,ya se les va a pagar, se les va a pagar todo el medicamento, poco a poco se pagarán las cuentas atrasadas a los policías”, dijo el jefe policiaco

Informó que el paro laboral del miércoles no sé extendió a toda la jornada laboral, fueron unas horas pues al lugar acudió Díaz Sánchez y estuvieron dialogando.

Por lo que el turno laboral de hoy fue de trabajo normal, con los recorridos de vigilancia en las calles, informó.

Es consciente que los elementos no desean que ocurra lo de enero pasado donde estuvieron un mes sin salarios, señaló, lo que se les informó por parte del Tesorero es que se harán algunos cambios que puedan generar que el dinero no falte para el tema de salarios.