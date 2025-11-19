$!Propone Codesin que Sinaloa sea de los 10 estados más competitivos del noroeste del país

El Consejo de Desarrollo Económico de Sinaloa (Codesin) Zona Sur presentó su informe regional con siete proyectos estratégicos que generen crecimiento con el corredor sur-sur alineados al nuevo modelo estatal Sinaloa 10+.
Tobías Lozano Solorza, presidente del Codesin sureño, habló de un Sinaloa 10+ que busca posicionarle entre los primeros 10 estados del país en indicadores del Producto Interno Bruto per cápita, en empleos y en competitividad, como Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua y Durango.
Pero consideró que necesitan crearse nuevos productos para conseguirlo.
“Para que Sinaloa pueda alcanzar ese nivel, necesitamos crear nuevos productos, integrar a las zonas históricamente marginadas y generar condiciones para detonar una economía regional más equilibrada”, destacó.
Y les adelantó los 7 proyectos de cómo lograrlo.
“Queremos que Sinaloa sea un lugar de oportunidades, una tierra fértil para los negocios porque combina turismo, tierra, conectividad y capacidad para detonar proyectos de alta envergadura”.
Agregó que por los municipios del sur hay 7 proyectos de los que espera resultados visibles para incorporarse al desarrollo económico estatal.
Durante la presentación del Informe de Resultados 2025, Tobías Lozano Solorza, presidente del Comité Regional Zona Sur del Codesin, dio a conocer que en el plan operativo anual se trabajó en siete proyectos relevantes, desde el diagnóstico del Sinaloa sur-sur hasta la sinergia con los alcaldes del sur del estado, quedando pendiente únicamente el proyecto del plan turístico sur-sur.
“En la estrategia de Codesin, buscamos que primero se privilegie el sentir de la gente en los proyectos, tenemos que primero consultar a la gente sobre qué ven en sus regiones, ese es el sentir escuchar a la gente”.
Acudió el secretario de Economía, Feliciano Castro Meléndrez, quien destacó la cultura como un motor estratégico de desarrollo económico, capaz de atraer turismo, fortalecer la identidad local y generar cohesión social en la región
“Para Mazatlán y el sur del estado, ¿cuál es la actividad cultural que convoque a fortalecer?, creo que puede ser una fuente de diversificación”, subrayó.
En este reto, dijo, deberán converger los gobiernos, las instituciones educativas y culturales, así como la empresa privada y propuso convertir a Mazatlán en un referente de cultura con potencial económico, con la finalidad de generar procesos de orden cultural que permitan cohesionar a la familia.
Al Informe de resultados 2025 del Comité Regional Zona Sur del Codesin asistió la secretaria de Turismo, Mireya Sosa, el subsecretario de Promoción y Competitividad Económica, Roberto Sánchez además del alcalde de Concordia, Óscar Zamudio Pérez y presidentes de cámaras y asociaciones empresariales y representantes de instituciones educativas.