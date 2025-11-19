$!Propone Codesin que Sinaloa sea de los 10 estados más competitivos del noroeste del país

El Consejo de Desarrollo Económico de Sinaloa (Codesin) Zona Sur presentó su informe regional con siete proyectos estratégicos que generen crecimiento con el corredor sur-sur alineados al nuevo modelo estatal Sinaloa 10+.

Tobías Lozano Solorza, presidente del Codesin sureño, habló de un Sinaloa 10+ que busca posicionarle entre los primeros 10 estados del país en indicadores del Producto Interno Bruto per cápita, en empleos y en competitividad, como Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua y Durango.

Pero consideró que necesitan crearse nuevos productos para conseguirlo.

“Para que Sinaloa pueda alcanzar ese nivel, necesitamos crear nuevos productos, integrar a las zonas históricamente marginadas y generar condiciones para detonar una economía regional más equilibrada”, destacó.

Y les adelantó los 7 proyectos de cómo lograrlo.

“Queremos que Sinaloa sea un lugar de oportunidades, una tierra fértil para los negocios porque combina turismo, tierra, conectividad y capacidad para detonar proyectos de alta envergadura”.