Proponen autoridades y CFE mesas de trabajo con manifestantes tras toma de oficinas

ROSARIO._ Al tomar usuarios de Comisión Federal de Electricidad las oficinas en Rosario en demanda de una tarifa justa, y darse el acercamiento de autoridades municipales y personal de CFE encabezado por el superintendente de la zona sur de Sinaloa, propone mesas de trabajo para revisar cada caso.

Esto a pesar de que los manifestantes han reiterado que la solución es una tarifa justa con base al historial, ya que el último cobro, en algunos casos se duplicó o triplicó.

Fue desde las 6:00 horas que los ciudadanos tomaron por segundo día las oficinas, pero en esta ocasión se negó el acceso al personal en busca de una solución.

Fue alrededor de las 10:00 horas que arribó la Alcaldesa, Claudia Valdez, junto a la Secretaria del Ayuntamiento, Ignacia Maylen Delgado Rendón, el Tesorero Municipal Sergio Valente Domínguez Noriega.

Tras el diálogo de la Alcaldesa, los manifestantes aceptaron dialogar con el superintendente de CFE, con lo que se dio el acercamiento.

Al retomar el diálogo, se expuso que se busca revisar cada uno de los medidores de los manifestantes para determinar si hubo cobros irregulares.

El primer paso se indicó es un levantamiento de los números de medidores que se dicen afectados, por lo que dijeron que ya se efectuó sin una solución.

Así mismo se dio a conocer que CFE ya fue notificada por la Profeco del recurso que han interpuesto los ciudadanos.

Por su parte los usuarios inconformes refirieron que se mantienen en lo dicho en contra de pagos mensuales, sino que sean recibos pagables.

“Nunca hemos dicho que no queremos pagar, queremos pagar lo justo... son recibos impagables#, dijo una vecina.

Reiteraron que el temor es que se quede el historial del cargo elevado y al concluir el subsidio se mantengan elevadas las tarifas.