ESCUINAPA._ El regidor de Morena Francisco Corona Betancourt solicitó a la Comisión de Trabajo revocar el dictamen de jubilación de una bibliotecaria debido a que se otorgó sin saber que tiene una demanda activa contra el Ayuntamiento.

“Me permito informar a los integrantes de la Comisión de Trabajo que dicha aprobación de jubilación se encuentra afectada por nulidad, les entregó copia del laudo del 29 de enero de 2021”, dijo.

El dictamen de la comisión hecho hace unos meses y aprobada por unanimidad no debió haberse dado, pues la trabajadora demandó por despido injustificado en diciembre de 2018, ese tiempo en que no laboró debió haberse interrumpido y no contar como años activos para la jubilación.

“Por lo que hasta la fecha aprobada para jubilación no ha cumplido 25 años de servicio, se encuentran interrumpidos, por todo lo anterior sea sometida dicha jubilación sea revocada y haya nuevo dictamen”, dijo el regidor.

Al respecto la presidenta de la Comisión de Trabajo, Jazhel Acosta Alemán, señaló desconocer sobre esta situación de la trabajadora e indicó que cuando este caso llegó a sus manos, otras dependencias del Ayuntamiento sabían, por lo que debieron haber colaborado haciendo llegar la información correcta.

“Me parece extraño, que no se revise lo casos que se remiten a la comisión, dos personas tenían demanda de los dictámenes que elaboramos, al recibir documentación de esta funcionaria para realizar el dictamen se suponía estaba saneado, no entiendo la coordinación que se tiene aquí para revisar los casos”, dijo.

Antes de anular ese dictamen, indicó, lo que se deberá hacer es revisar de nuevo toda la documentación, pues, aunque la trabajadora interrumpió su trabajo con la demanda, al parecer sí tiene el tiempo cumplido pues tiene alrededor de 28 años de servicio.