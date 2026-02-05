$!Protección Civil de Escuinapa supervisa negocios que operan con gas

ESCUINAPA. La coordinación de Protección Civil sigue con operativos de revisión de negocios que utilizan gas, informó Érik Quintanilla Morales. “Se continúa con operativos de revisión, se verifica las medidas de seguridad, que cuenten con extintores y a su vez que las mangueras de gas se encuentren en óptimas condiciones”, dijo el coordinador operativo de PC.

Indicó que se verifica que las mangueras conductoras de gas no cuenten con fugas, en caso de que estás tengan problemas se les ha solicitado cambiarlas, pues están obsoletas. Se ha observado que las primeras tortillerías revisadas al volver a verificar ya cumplieron con lo que se les solicitó y están haciendo cambios correspondientes, la mayoría ya cuenta con extintores. “Se les indicó que tenemos 10 días para regresar a hacer revisión y que se cumpla con todo lo que se les pidió”, dijo