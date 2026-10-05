$!Protección Civil declaró saldo blanco durante la fiesta de la Virgen del Rosario

ROSARIO._ Con la única atención a una joven que se desvaneció durante la celebración de la Virgen del Rosario, el coordinador de Protección Civil Municipal José Molina Ruíz, afirmó que se cerró con saldo blanco.

Esto durante la fiesta patronal de los rosarenses que este año cumplió 295 años de celebrarse en la cabecera municipal.

“Pues con saldo blanco, nada más una persona se atendió”, informó.

Indicó que la atención se brindó durante el recorrido a una joven que perdió el conocimiento al participar de la valla, y fue sobre la Calle Morelos.