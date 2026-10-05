Protección Civil en Rosario informa de apertura de compuertas de la Presa Santa María

ROSARIO._ Por medio de redes sociales de la Dirección de Seguridad Pública emitió un aviso preventivo a la población sobre la apertura de compuertas de la Presa Santa María que se llevará a cabo este 5 de octubre.

El coordinador de Protección Civil, José Molina Ruíz, detalló que la medida informó Conagua se implementaría a partir de las 11:00 horas de este lunes 5 de octubre.

“Sí tiene caja nada más que pues está haciendo el comunicado igual para tener alertada a la ciudadanía, porque va a aumentar un poquito el nivel del agua, entonces va a tener más nivel de agua, va a tener más corriente, o sea para que la gente que va a bañarse pues tome precauciones”, precisó.

Detalló que se contempla un desfogue de 205 metros cúbicos de la obra hidráulica, al tiempo que dijo desconoce el nivel de agua que tiene.

Pidió a la ciudadanía extremar precauciones y evitar cruzar ríos, arroyos y cauces que reciban o sean alimentados por las aguas provenientes de la presa.