Protección Civil Rosario certifica a su primera generación en rescate en inundaciones y aguas rápidas

EL ROSARIO._ Personal de Protección Civil Municipal local fueron certificados tras concluir satisfactoriamente una capacitación especializada en rescate en inundación y aguas rápidas, fortaleciendo así las capacidades de respuesta ante emergencias en ríos y zonas de corriente.

La capacitación tuvo una duración de tres días y tres noches, bajo un esquema de campamento permanente en las inmediaciones del río Baluarte, donde los elementos realizaron diversas prácticas directamente en el cauce, enfocadas principalmente en el armado y manejo de sistemas especializados para llevar a cabo rescates en aguas rápidas.

El capacitador Gustavo Espinoza, comandante del Escuadrón Acuático, destacó la importancia de contar con personal preparado y certificado, señalando que la ciudadanía del municipio puede sentirse más tranquila al contar con elementos capacitados específicamente para atender situaciones de emergencia en cuerpos de agua.

Se informó que fueron 13 los elementos de la corporación local que recibieron la certificación correspondiente.

Cabe destacar que esta capacitación representa la primera generación de elementos de Protección Civil Municipal certificada en rescate de aguas rápidas.

La entrega de certificados estuvo encabezada por la Presidenta Municipal, Claudia Liliana Valdez Aguilar, acompañada por José Molina Ruiz, coordinador de Protección Civil Municipal. También estuvieron presentes el subdirector operativo, Agustín Gavilanes Pérez, y José de Jesús Juárez Tiznado, integrante del Escuadrón Acuático, quienes acompañaron a las autoridades durante este importante acto de certificación.

Durante su intervención la Alcaldesa Claudia Valdez informó que en los próximos días se incorporarán nuevos elementos a Protección Civil Municipal, cuyos perfiles serán revisados cuidadosamente y quienes posteriormente recibirán capacitación para mantenerse al mismo nivel de preparación que el personal actualmente certificado.

Así mismo, refirió que con estas acciones, Protección Civil de El Rosario fortalece su capacidad operativa y reafirma su compromiso de contar con personal cada vez mejor preparado para proteger y auxiliar a la ciudadanía ante situaciones de riesgo, particularmente durante emergencias relacionadas con ríos y aguas rápidas.