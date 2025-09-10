$!Protección Civil Rosario descarta que las lluvias representen un peligro ante el desfogue de la Presa Santa María

EL ROSARIO._ Al sostener que el desfogue de la Presa Santa María es controlado y se mantiene un monitoreo constante del río Baluarte además del municipio, las lluvias no representan un peligro de inundación, afirmó el coordinador de Protección Civil, José Molina Ruiz.

“No (representa un peligro) porque es un desfogue controlado, si vieran que está aumentando el río, ellos mismos detendrían lo que es el desfogue o disminuiría el desfogue del agua”, precisó.

Precisó que el río Baluarte aún cuenta con capacidad para captar agua ya que se encuentra a un 40 por ciento de su capacidad.

Sobre las lluvias que se registraron durante la madrugada de este miércoles 10 de septiembre, señaló que fueron moderadas por lo que no se registraron daños en el municipio.

Con relación a la liberación de agua por parte de Conagua de la presa Santa María, informó que se mantendrá hasta nuevo aviso.