Protección Civil Rosario llama a ciudadanía a no confiarse por nueva trayectoria de ‘Simon’

ROSARIO._ Ante la nueva trayectoria del huracán Simon, que apunta hacia Mazatlán, el coordinador de Protección Civil en Rosario, José Molina Ruiz, llamó a la ciudadanía a no confiarse y apostar a la prevención.

“No, pues no garantiza que esté fuera de peligro, ¿por qué?, Porque pues no va a impactar directamente aquí, pero nos va a dejar agua, nos va a dejar lluvia”, aseguró.

“Pues igual seguimos monitoreando, estamos ahí, pues al pendiente en el monitoreo, pues igual este alertando a la ciudadanía, pues que está al pendiente de las de los avisos tempranos”, expuso.

Asimismo, pidió a los ciudadanos a no confiarse de información que no es emitida por fuentes oficiales.

Dijo que el fenómeno ha sido muy cambiante en cuanto a su trayectoria, intensidad y desplazamiento.

“Entonces el último informe es ese que viene como categoría 2 y que puede impactar como categoría 2, pues si es que no degrada”.

Indicó que se tiene que apostar a que se mantenga la prevención para evitar el menor impacto para la ciudadanía.