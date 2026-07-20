Protección Civil Rosario llama a extremar precauciones ante el aumento de niveles en afluentes por desfogue de presa y lluvias

ROSARIO._ Ante el incremento en el cauce del Río Baluarte por el desfogue controlado de la Presa Santa María y las últimas lluvias en la zona serrana, Protección Civil de Rosario llamó a la población para extremar precauciones al bañarse o utilizar caminos para cruzar ríos o arroyos.

Ya que de acuerdo a la autoridad, en los últimos días han circulado videos en redes sociales grabados en distintos puntos del Municipio, dónde se aprecian a jóvenes en motocicletas y autos, arriesgando sus vidas al cruzar caudales en creciente.

El coordinador de la dependencia, José Molina Ruiz, enfatizó que la prevención no es opcional y pidió a las familias rosarenses a no confiarse de los lugares antes transitados y que hoy están cubiertos de agua.

Se exhortó a los ciudadanos en particular a padres de familia a estar al tanto de sus hijos.

Asimismo, pidió a aquellos jóvenes que se dedican a crear contenido para redes sociales, tener precaución y no arriesgar su integridad para generar contenido.

“Últimamente son varios videos que circulan en redes, dónde jóvenes que intentan cruzar los cauces en vehículos arriesgándose demasiado”, advirtió Molina Ruiz.

Considerando que el peligro aumenta por las corrientes y el cambio de suelo de terreno compacto a lodoso, se pidió a los ciudadanos a privilegiar la prevención.

“Queda estrictamente prohibido intentar cruzar ríos, arroyos o cuerpos de agua crecidos; ya que la fuerza de la corriente puede arrastrar vehículos y personas en cuestión de segundos”, enfatizó.