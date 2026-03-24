$!Protección Civil Rosario mantiene capacitación de salvavidas previo a la Semana Santa

EL ROSARIO._ Con el objetivo de optimizar la capacidad de respuesta ante una emergencia durante Semana Santa, salvavidas reciben una capacitación constante, indicó José Molina Ruiz, coordinador de Protección Civil. “El objetivo es mantener a los salvavidas, al escuadrón de rescate acuático, en forma para cualquier emergencia”, afirmó.





El funcionario municipal lo dio a conocer durante la práctica del escuadrón de salvavidas en la alberca municipal, las cuales indicó se realizan desde hace aproximadamente un mes. Indicó que para esta labor se cuenta con 20 elementos para cubrir las playas Caimanero, Majahual y Los Pozos, además de la zona del Río Baluarte. “(Las prácticas consisten) en lo que es salvamento, primeros auxilios y maniobras con caneca y chaleco salvavidas”, argumentó. Para reforzar las acciones, indicó, se contemplan seis torres de vigilancias con mayor presencia en Playa Caimanero.





