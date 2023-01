“Se está trabajando bajo protesta en La Concha, Palmillas, Isla del Bosque, en la ciudad de Escuinapa, pues hay compañeros a quienes se les ha dado cambio, pero no les asiste el derecho de movilidad, no hay la antigüedad requerida, con decisiones que se están tomando de manera unilateral por parte de la Secretaría de Educación Pública”, dijo la dirigente sindical.

“La profesora Luz María Altamirano Correa, que es directora de la primaria Profesora Candelaria Moreno, se dedica a estar yendo y viniendo, haciendo cambios y gestiones que no le corresponde, sin avisar a nadie, tomando atribución que no corresponde, no se hace consenso con los maestros, para ver quién sigue, quién tiene la necesidad y que le asista el derecho de cambio”, señaló.

Manifestó que esta mañana se presentó un conato de violencia al acudir a la primaria “Profesora Candelaria Grave Moreno”, debido a que se hizo el cambio de un auxiliar de intendencia a esa institución, donde también labora Luz María Altamirano, al acudir debido al llamado de los demás compañeros por el hecho, la profesora quiso agredirla.

“Lo que menos queremos es confrontaciones entre compañeros, queremos trabajar en armonía y unidad como debe ser la educación necesita acuerdos, pero aquí la misma Secretaría está propiciando con estas decisiones, estas confrontaciones”, dijo.

Lamentablemente los movimientos se están haciendo por parte Joel Teodosio Fausto Raygoza y Graciela Grijalva, añadió, desconocen si está enterada de la situación la Secretaría de Educación Pública Graciela Domínguez Nava.

“Se están afectando alrededor de unos 150 maestros, en el orden que se está alterando, se está viendo en niveles de primaria, secundaria , esta alteración, queremos trabajar de la mejor manera, en equipo, como siempre se ha hecho”, puntualizo.