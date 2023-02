ESCUINAPA._ Lo que inició con una manifestación que buscaba el diálogo, terminó con policías jubilados, pensionados y viudas de estos, y ciudadanos, afectados por la dispersión de gas lacrimógeno o pimienta que soltaron elementos de Seguridad Pública.

La Asociación Guerreros Unidos llegó al municipio alrededor de las 10:30 horas y su representante jurídica, Yesenia Rojo Carrizoza, informó que venía representando a nueve personas que habían laborado en Seguridad Pública, Tránsito Municipal y viudas.

La encomienda era el que se cumpliera el decreto emitido por el Congreso de Estado para la homologación de salarios a este grupo de personas que ya no estaban activos en la vida pública.

Junto con una comitiva de elementos pensionados y jubilados, la abogada ingresó a Palacio Municipal buscando al Secretario del Ayuntamiento Luis Alfonso Torres Medina, pero después de 10 minutos se le informó que primero atendería a dos personas más.

“Nos dicen que no nos pueden atender; entonces nosotros lo que haremos es cerrar el acceso a Palacio, esta es una manifestación pacífica, pero no permitiremos que nadie entre; pueden salir, pero no entrar”, dijo la abogada.

Los miembros de la Asociación Guerreros Unidos se colocaron con pancartas en todas las entradas al Palacio y después de unos minutos fueron llamados para ser atendidos por el funcionario municipal.

Y aunque la situación le fue expuesta, mientras se realizaban las pláticas, afuera de Palacio se inició lo que parecía una trifulca, con gritos y encontronazos entre los agentes inactivos, las viudas y elementos de Seguridad Pública que rociaron gas pimienta.