$!Protestan en primaria de Escuinapa por falta de intendente

PALMITO DEL VERDE, Escuinapa._ Padres de familia tomaron la primaria “Mártires de Chicago” en demanda de tener un intendente, pues tienen un año pagando este servicio. “Estamos exigiendo un intendente para nuestra escuela, hace un año no contamos con intendente, vino una persona y se presentó pero jamás volvió a presentarse en su trabajo, esa persona estuvo ganando, al fin de cuentas no tenemos intendente”, dijo una representante de padres de familia.





Desde entonces, precisó, la Asociación de Padres de Familia está pagando al intendente, son 2 mil 500 pesos por persona pero no tienen ya para pagar. “No sé nos hace justo y estamos exigiendo que la SEP nos mande el intendente que requiere la escuela, somos una escuela de calidad, tenemos 187 alumnos en el turno matutino”, dijo. Las madres y padres inconformes advierten que van a permanecer en la escuela en espera de respuestas, pues ya han hecho oficios de directora a supervisión y estos a su vez también y respuestas no sé tienen.



