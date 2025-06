$!Protestan trabajadores de deshidratadora en Rosario por falta de pago

EL ROSARIO._ Trabajadores de una deshidratadora de Rosario se manifestaron en la entrada de la planta este sábado en demanda de su pago semanal y contra presuntos descuentos.

Se precisó que la empresa es Willness 360, y a pesar de que la salida era a las 16:00 horas, los empleados se mantenían a la espera de una respuesta.

“(La inconformidad es) de que no nos quieren pagar la semana de trabajo, no nos quieren dar una razón, simplemente cerraron las puertas, no nos querían dejar entrar; no se le ha pagado a ninguna persona de aquí”, indicó la líder de los manifestantes, quien solicitó anonimato.