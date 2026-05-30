$!Proyectos de estudiantes de Rosario logran el pase a la ExpoCiencias Nacional 2026

EL ROSARIO._ Con los proyectos “Bioflex” y “ECOSORB”, alumnas de la Secundaria Maestro Julio Hernández, y la preparatoria UAS Víctor Manuel Tirado López, respectivamente, obtuvieron su pase a la edición nacional de la ExpoCiencias Nacional 2026.
Proyectos que van encaminados en aprovechar y dar un plusvalor a la producción de mango que se tiene en la región.
Las alumnas Astrid Aguilar Moreno y Betsy Naiara Osuna Rendón, quienes contaron con la asesoría de la profesora Tania Sarahi Toledo Rendón, por la aceptación de su proyecto “Bioflex”, en nivel secundaria.
El proyecto “Bioflex”, se indicó que consiste en el aprovechamiento de residuos de mango para la producción de bioplástico biodegradable.
Mientras que de nivel preparatoria, con el asesoramiento de la profesora Tania Sarahí Toledo Rendón las jóvenes estudiantes Alejandra Tirado Guerra y Andrea Lucia Ruiz Flores presentarán su proyecto “ECOSORB”.
“El proyecto (ECOSORB) consiste en Carbón Activado de hueso de mango para el tratamiento de aguas grises”, dijo Toledo Rendón.
Esto tras concluir con éxito la fase estatal, ExpoCiencias Sinaloa, que tuvo lugar el 29 de mayo en Mazatlán, donde las estudiantes formarán parte integrar la delegación Sinaloa.
Será del 11 al 14 de noviembre del presente año, que las jóvenes de preparatoria UAS El Rosario, estarán presentándose en la ciudad de Monterrey, Nuevo León.