$!Proyectos de estudiantes de Rosario logran el pase a la ExpoCiencias Nacional 2026

EL ROSARIO._ Con los proyectos “Bioflex” y “ECOSORB”, alumnas de la Secundaria Maestro Julio Hernández, y la preparatoria UAS Víctor Manuel Tirado López, respectivamente, obtuvieron su pase a la edición nacional de la ExpoCiencias Nacional 2026.

Proyectos que van encaminados en aprovechar y dar un plusvalor a la producción de mango que se tiene en la región.

Las alumnas Astrid Aguilar Moreno y Betsy Naiara Osuna Rendón, quienes contaron con la asesoría de la profesora Tania Sarahi Toledo Rendón, por la aceptación de su proyecto “Bioflex”, en nivel secundaria.

El proyecto “Bioflex”, se indicó que consiste en el aprovechamiento de residuos de mango para la producción de bioplástico biodegradable.