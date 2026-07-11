$!PT perfila a Pedro Rodríguez para la alcaldía de Elota y lo designa coordinador de afiliación

El Partido del Trabajo presentó este viernes al médico Pedro Rodríguez como su perfil para buscar la alcaldía de Elota en el proceso electoral de 2027 y, de manera simultánea, lo nombró Coordinador Municipal de Afiliación, cargo desde el que encabezará los trabajos de fortalecimiento de la estructura del partido.
El anuncio se realizó durante una conferencia de prensa encabezada por el comisionado político nacional del PT en Sinaloa, Fernando García, y la coordinadora municipal del partido en Elota, Cuquis Burgueño.
Durante el evento, García señaló que Pedro Rodríguez será la apuesta del partido para competir por la presidencia municipal de Elota en las próximas elecciones.
“El doctor Pedro Rodríguez no solo cuenta con el arraigo y el cariño de los elotenses, sino con la vocación de servicio que abandera nuestro partido. Con este nombramiento, iniciamos una etapa de consolidación en el municipio”, expresó.
Además del respaldo político, la dirigencia formalizó su nombramiento como Coordinador Municipal de Afiliación, responsabilidad con la que recorrerá sindicaturas y comunidades para promover la incorporación de nuevos militantes y simpatizantes.
Por su parte, Cuquis Burgueño afirmó que el PT ha realizado durante años trabajos de afiliación en Elota y sostuvo que el objetivo ahora es ampliar la estructura territorial del partido de cara al proceso electoral de 2027.
Al asumir el cargo, Pedro Rodríguez agradeció el respaldo de la dirigencia estatal y nacional del PT y aseguró que trabajará cercano a la ciudadanía.
Señaló que el objetivo principal en esta etapa es construir un proyecto sólido, de base social, que priorice a las familias de Elota en la agenda política.