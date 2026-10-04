$!Pueblo de Agua Verde peregrina para agradecer la salud de joven y pedir paz a la Virgen del Rosario

EL ROSARIO._ Peregrinos caminaron cerca de nueve horas desde la Parroquia del Señor San José, en Agua Verde, hasta llegar al Santuario de Nuestra Señora del Rosario, en la cabecera municipal, para pedir paz y agradecer la recuperación del joven Daniel Bahena, quien sufrió un grave accidente. Esta plegaria atrajo a más participantes al recorrido, ya que pasaron de ser poco más de 200 a superar los 300 en comparación a la edición pasada, quienes acudieron al santuario para estar presentes en las tradicionales “Mañanitas” a la Virgen.









La peregrinación del pueblo de Agua Verde tiene una antigüedad aproximada de 30 años en que se ha realizado de manera ininterrumpida, a excepción de la pandemia de Covid en que la celebración se realizó de manera virtual. Alrededor de las 16:30 horas del sábado 3 de octubre, tras recibir la bendición de su párroco, Vicente Cruz, los peregrinos salieron del templo con rumbo a la cabecera municipal acompañados por Diego en una silla de ruedas.









Entre cantos, rezos, y un intenso calor, recorrieron cerca de 18 kilómetros por la carretera estatal Rosario-Agua Verde. La pirotecnia anunció su arribo la madrugas de este domingo a El Rosario, donde a pesar del cansancio los peregrinos se mantuvieron firmes al grito de “¡Viva la Virgen del Rosario!” y “¡Viva el Señor San José!”. En un santuario abarrotado para participar de la serenata en honor a la Virgen, los vecinos de Agua Verde fueron recibidos por los fieles entre aplausos y la bendición de los sacerdotes concelebrantes.