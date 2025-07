EL ROSARIO._ Con dolor en su voz, Cristina Martínez Armenta llamó a las autoridades para pedir le ayude a encontrar a su hijo Jesús Heriberto Cárdenas Martínez.

Esto al encabezar una marcha y bloqueo de una vialidad en la cabecera municipal, junto a familiares, amigos y ciudadanos que se han sumado.

”Le pido a las autoridades que me ayuden a encontrar a mi hijo, estoy desesperada, ya son dos días; mi hijo es un niño de bien, no se mete con nadie”, afirmó.

Jesus Heriberto, joven de 23 años, tuvo el último contacto con su familia la tarde 8 de julio, mientras regresaba a la cabecera municipal desde la sindicatura de Agua Verde.

La madre del joven, sostuvo que el joven es trabajador y sin vicios, por lo que le sorprende su desaparición.

”Les pido que me ayuden, no he tenido respuesta, aquí estoy tapando por el lado donde están los soldados”.

Al clamor se unieron familiares llamando a la Alcaldesa Municipal, Claudia Valdez Aguilar, y a los diferentes niveles de Gobierno, al sostener que el apoyo ha sido nulo.