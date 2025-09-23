Quema de transformador mantiene a Ejido de la Campana, Escuinapa, sin energía eléctrica

EJIDO LA CAMPANA Escuinapa._ Desde hace horas la comunidad se encuentra sin energía eléctrica a causa presuntamente de la quema del transformador, señalaron vecinos.

“Ya son muchas horas, es mucho el calor, la raza está sufriendo machín”, dijo una de las personas que denunció.

El calor es agobiante, señalaron, se sienten más de 40 grados y no es posible estar dentro de casa debido a que se siente un ambiente sofocado.

Indicaron que el transformador empezó a tronar alrededor de las 10:40 de la mañana de este martes, y con ello empezaron apagones hasta que la energía se fue por completo.

Desde esa hora empezaron a llamar a los números de emergencia de la CFE pero hasta el momento no se tiene personal de la dependencia en el lugar, cuando son ya varias horas.

“No queremos pasar una noche a oscuras y con tanto zancudo, ocupamos que vos arreglen este problema, está feo de verdad”, dijo un vecino del lugar.

La comunidad que está a orilla de carretera federal se la México 15, no es tan pequeña, indicaron y la energía es necesaria, son muchos adultos mayores y niños que están padeciendo por el calor.