Queman camión y bloquean autopista Tepic-Mazatlán, a la altura de Escuinapa

Un camión de carga fue incendiado sobre la autopista Tepic-Mazatlán, a la altura de Escuinapa durante la tarde de este martes.

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó que recibieron una llamada al 911 reportó vandalización tipo incendio de un vehículo en el municipio de Escuinapa.

Indicó que el Grupo Interinstitucional se desplegó en la autopista Mazatlán-Tepic, localizando en el kilómetro 183 un camión de carga en llamas que obstruía la circulación.

Mencionó que las autoridades aseguraron el área y trabajaban en sofocar el fuego para restablecer la circulación.

Ante ello, solicitó a los automovilistas atender las indicaciones de las corporaciones de seguridad que trabajan en la zona.

En redes sociales, la Autopista Tepic Mazatlán alertó en sus redes sociales sobre el bloqueo en el kilómetro 185.

En el aviso, alertó a los automovilistas sobre la suspensión del tránsito en la zona, así como el aforo detenido en las plazas de cobro de Acaponeta y El Rosario.