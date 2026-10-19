$!Quieren vecinos de Palmillas, Escuinapa, vivir sin miedo y en paz

PALMILLAS, ESCUINAPA._ “¡Queremos vivir sin miedo! ¡Queremos vivir en paz!”, exclamaron vecinos de la sindicatura tras manifestarse de manera pacífica por las calles de la comunidad.
Han sido meses de vivir entre el sonido de balas, de encerrarse temprano, de escuchar explosiones, con el miedo de que algo ocurra, indican los manifestantes.
Sin embargo, afirman que ahora el miedo se ha convertido en dolor. La noche del domingo, Luis Fernando Valencia, un joven de la comunidad, aceleró su motocicleta por el temor de ser detenido por una persona armada y fue asesinado.
Por ello las personas se organizaron. “Ninguna familia más debería estar despidiendo a un hijo”, señalaron mientras caminaban por las calles.
Las familias desean es seguridad y que se les garantice que podrán salir sin temor.