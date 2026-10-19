$!Quieren vecinos de Palmillas, Escuinapa, vivir sin miedo y en paz

PALMILLAS, ESCUINAPA._ “¡Queremos vivir sin miedo! ¡Queremos vivir en paz!”, exclamaron vecinos de la sindicatura tras manifestarse de manera pacífica por las calles de la comunidad.

Han sido meses de vivir entre el sonido de balas, de encerrarse temprano, de escuchar explosiones, con el miedo de que algo ocurra, indican los manifestantes.