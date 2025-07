“Que pongan más atención en esta necesidad tan grande de estas familias, que estamos en busca de nuestros hijos, que no quede este muchacho en una estadística más como suele suceder con tantos casos que hemos visto y que nomás quedan a la deriva porque no se ha tenido el apoyo verdadero que necesitamos como familiares de las autoridades”, dijo.

“En apoyos en las búsquedas principalmente, que sean unas búsquedas masivas. Se hacen búsquedas individuales, cada quien busca, ¿por qué?, porque no hay masivas porque el gobierno no apoya”, aseguró.

“Ellas están dispuestas, pero pues no hay los recursos. Yo como madre no tengo los recursos para darles, ¿entonces de dónde? Y de gobierno pues mucho menos, luego dicen ellos que uno no acude a ellos, pero sí acude uno a ellos y no nos atienden”.

Lamentaron además que, pese al fenómeno que aqueja a sus familias, las autoridades sigan declarando que todo está tranquilo. Por este motivo, sostuvieron la importancia de que se den las condiciones y disposición de la autoridad en la lucha de las familias rastreadoras para encontrar a sus desparecidos.