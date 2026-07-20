Rastro provisional en almacén de Escuinapa cumpliría con normatividad, afirma Alcalde

ESCUINAPA._ La Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa les dio algunas directrices para tener en Escuinapa un “matadero” de manera provisional, el cual no fue aprobado por el Cabildo, indicó el Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental.

“Tenemos no solamente la aprobación, tenemos el apoyo de ellos (Coepriss) estamos siguiendo exactamente lo que ellos nos estén sugiriendo, presentamos varios terrenos municipales, el menos malo fue ese, a mí me da mucha tristeza porque es una prepa muy equipada, permite el acceso a población abierta, si está en riesgo que no se haga”, dijo.

La preparatoria “Margarita Maza de Juárez” se pretendía instalar en lo que hoy es el rastro municipal, lugar que ya se cedió para este proyecto federal.

“Es un riesgo inminente que no se haga porque los recursos cuando no se ejercen de manera inmediata, cuando el proyecto no se presenta, el recurso se va a otro lado”, dijo.

El rastro es un hecho que debe demolerse, pero para hacerse, la Coepriss necesita que se tenga un espacio como matadero provisional, es un tema que se había hablado con los regidores en mesa de trabajo, de que el año que entra se proyectaría un nuevo rastro.

“Ahora que lo queremos clausurar, aprovecharon la recta para pedirnos uno provisional para poder cerrar ese y si lo cerramos sin que ellos lo aprueben entonces sí nos harán una multa espectacular”, aseveró.

El rastro municipal desde hace años ha sido señalado por la Coepriss como un sitio que no cumple con las medidas correspondientes para su labor, sumado a eso vecinos han denunciado que por la tubería de drenaje de la zona en ocasiones brota la sangre de la matanza de animales, así como restos de animales.

El Cabildo votó en contra la semana pasada de poner de manera provisional algo que denominan “matadero” en el almacén municipal al considerar que no cumple con las medidas sanitarias correspondientes.