$!Raúl con amor y añoranza acude atender las tumbas de sus padres en Rosario

ROSARIO._ A bordo de su bicicleta y con una corona de la Virgen de Guadalupe en una mano y dos bolsas, una con un arreglo y otra con veladoras, Raúl Gilberto Ibarra Lerma acudió en primer lugar al panteón municipal a la tumba de su madre, la señora Petra Lerma Ochoa, para posteriormente ir a otro panteón a visitar a su padre José Ángel Ibarra Ruelas.
Este recorrido lo hace por su cuenta, pero asegura junto a sus 10 hermanos realizará por la tarde otra visita a los jefes de la familia.
Son alrededor de las 6:40 horas cuando desciende de su bicicleta e ingresa al panteón y al llegar a la tumba con mucha devoción coloca la corona y enciende una veladora.
Con una voz entrecortada por el dolor, relató que hace cuatro años que perdió a su madre y seis de la partida de su progenitor, a los 80 y 90 años respectivamente.
“Pues significa muchas cosas porque pues como ya no la tengo, aunque decimos que aunque no la tenemos pero si nos hace falta en la casa. Y pues significa muchas cosas la pérdida de una persona y más que tu mamá o familiar al que tú vienes a visitar aquí a esta tumba”, expuso.
Raúl,manifestó que la ofrenda que con gusto cargó hasta la tumba representan el signo de que siempre está presente en sus vidas.
Asimismo, refirió que procura visitarlos a lo largo del año, pero con especial interés en fiestas como el Día de la Madre, del Padre, cumpleaños, entre otros momentos.
“Venimos casi todo el año a visitarla porque pues viene el Día de las Madres, viene el Día de los Muertos y todo, pero casi la mayoría de aquí no la llevamos en esta tumba”.
Hizo un llamado especial a todos aquellos que cuentan con sus padres con vida, a valorarlos porque aseguró, él quisiera abrazarlos.
“Pues que que la valoren, porque tener a una mamá significa muchas cosas, como para mí si yo la tuviera, la besaría y pues muchas cosas que deberíamos de valorar a la mamá en no maltratarla también, porque hay gente que maltrata a sus mamás y pues eso no, está muy mal eso”, expresó.