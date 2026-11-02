El Sur
|
Memoria

Raúl con amor y añoranza acude atender las tumbas de sus padres en Rosario

En cada conmemoración especial, acude a los panteones a honrar a sus progenitores
Hugo Gómez |
02/11/2026 13:38
02/11/2026 13:38

ROSARIO._ A bordo de su bicicleta y con una corona de la Virgen de Guadalupe en una mano y dos bolsas, una con un arreglo y otra con veladoras, Raúl Gilberto Ibarra Lerma acudió en primer lugar al panteón municipal a la tumba de su madre, la señora Petra Lerma Ochoa, para posteriormente ir a otro panteón a visitar a su padre José Ángel Ibarra Ruelas.

Este recorrido lo hace por su cuenta, pero asegura junto a sus 10 hermanos realizará por la tarde otra visita a los jefes de la familia.

Son alrededor de las 6:40 horas cuando desciende de su bicicleta e ingresa al panteón y al llegar a la tumba con mucha devoción coloca la corona y enciende una veladora.

Con una voz entrecortada por el dolor, relató que hace cuatro años que perdió a su madre y seis de la partida de su progenitor, a los 80 y 90 años respectivamente.

  • $!Raúl con amor y añoranza acude atender las tumbas de sus padres en Rosario
  • $!Raúl con amor y añoranza acude atender las tumbas de sus padres en Rosario
  • $!Raúl con amor y añoranza acude atender las tumbas de sus padres en Rosario

“Pues significa muchas cosas porque pues como ya no la tengo, aunque decimos que aunque no la tenemos pero si nos hace falta en la casa. Y pues significa muchas cosas la pérdida de una persona y más que tu mamá o familiar al que tú vienes a visitar aquí a esta tumba”, expuso.

Raúl,manifestó que la ofrenda que con gusto cargó hasta la tumba representan el signo de que siempre está presente en sus vidas.

Asimismo, refirió que procura visitarlos a lo largo del año, pero con especial interés en fiestas como el Día de la Madre, del Padre, cumpleaños, entre otros momentos.

“Venimos casi todo el año a visitarla porque pues viene el Día de las Madres, viene el Día de los Muertos y todo, pero casi la mayoría de aquí no la llevamos en esta tumba”.

  • $!Raúl con amor y añoranza acude atender las tumbas de sus padres en Rosario
  • $!Raúl con amor y añoranza acude atender las tumbas de sus padres en Rosario
  • $!Raúl con amor y añoranza acude atender las tumbas de sus padres en Rosario

Hizo un llamado especial a todos aquellos que cuentan con sus padres con vida, a valorarlos porque aseguró, él quisiera abrazarlos.

“Pues que que la valoren, porque tener a una mamá significa muchas cosas, como para mí si yo la tuviera, la besaría y pues muchas cosas que deberíamos de valorar a la mamá en no maltratarla también, porque hay gente que maltrata a sus mamás y pues eso no, está muy mal eso”, expresó.

#Día de Muertos
#Rosario
#Memoria
#Padres
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube