$!Raúl con amor y añoranza acude atender las tumbas de sus padres en Rosario

ROSARIO._ A bordo de su bicicleta y con una corona de la Virgen de Guadalupe en una mano y dos bolsas, una con un arreglo y otra con veladoras, Raúl Gilberto Ibarra Lerma acudió en primer lugar al panteón municipal a la tumba de su madre, la señora Petra Lerma Ochoa, para posteriormente ir a otro panteón a visitar a su padre José Ángel Ibarra Ruelas.

Este recorrido lo hace por su cuenta, pero asegura junto a sus 10 hermanos realizará por la tarde otra visita a los jefes de la familia.

Son alrededor de las 6:40 horas cuando desciende de su bicicleta e ingresa al panteón y al llegar a la tumba con mucha devoción coloca la corona y enciende una veladora.

Con una voz entrecortada por el dolor, relató que hace cuatro años que perdió a su madre y seis de la partida de su progenitor, a los 80 y 90 años respectivamente.