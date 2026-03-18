$!Raúl desarrolla con pasión la carpintería desde hace 45 años en Rosario

EL ROSARIO._ Desde su primer acercamiento con la carpintería a los 12 años, Raúl Armando Castillo Nava, reconoce que no imaginó que se convertiría en su sustento y su pasión al desempeñarlo por espacio de 45 años. “Me gusta (el oficio) y, mal que bien, nos hemos mantenido mi esposa y yo, y con los plebes me echaban la mano cuando estaban en la primaria y en la secundaria, en la prepa, ya cada uno terminó de estudiar y agarró su trabajo”, expuso. Encuentro el cual, dijo, que se produjo al migrar de la sindicatura de Matatán, de donde es originario, a la cabecera municipal para iniciar la educación secundaria.

Detalló que fue como ayudante del que fuera su padrino Juan Chávez, en el taller que estaba ubicado en la zona de la iglesia vieja de Nuestra Señora del Rosario. “Cuando estaba estudiando la secundaria ahí empecé de ayudante. Él (Juan Chávez) es mi padrino y yo vivía ahí con ellos, como yo estudiaba en la nocturna tenía todo el día libre y pues iba y les ayudaba en el taller sin una paga de nada, sólo de voluntario”, expuso. Sus inicios, citó que fue lijando, barriendo o incluso trayendo material para obtener el conocimiento poco a poco.

Destacó que además, su mentor incluso lo mandó a otro taller para ampliar los aprendizajes en esta materia. “Le agradó que yo haya agarrado este oficio porque ninguno de sus hijos lo agarró tampoco”, dijo. Sobre la primera pieza que elaboró, indicó que fue a los 17 años y fue una cama matrimonial, que si bien no recuerda cuánto cobró por ella, nunca olvidó la satisfacción que significó.





“Sí me dio gusto y ya era mi salario, ya era contrato directo conmigo pero antes como era ayudante, me daba una paga”, destacó. El iniciar a temprana edad en el oficio, mencionó que le valió para conseguir trabajó en empresas como mueblería Valdez, y en una empresa minera donde el contratista no le creía al ser tan joven. “Yo fui a trabajar a la compañía minera México con un contratista de carpintería, no me creyó, me puso a prueba y después me dijo ‘ay monillo, ¿Cuánto tienes de carpintero?’, y en un mes me dio la categoría de carpintero especial”, argumentó.

Tras conocer a su esposa en Plomosas, donde trabajaba para la empresa minera fue que decidieron establecerse en la cabecera como poco más de 20 años, e iniciar su propia carpintería. Agradeció que este paso de iniciar su familia hubo personas que le ayudaron para adquirir herramientas y montar su taller, destacando a los señores Mario Beltrán Espinosa y Mario Ibarra Jara. “Significó mucho porque ya me empecé a abrir paso mi solo pues, y como tenía varios conocidos me empezaron a dar trabajo”, enfatizó.