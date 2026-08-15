$!Rayos afectan templo y domicilio en la sindicatura de Cacalotán, en Rosario

ROSARIO._ Al menos dos rayos, producto de una tormenta eléctrica, que cayeron en un domicilio y en el templo parroquial de la Nuestra Señora de Loreto, generaron daños considerables.

Los hechos se registraron el viernes 14 de agosto, alrededor de las 19:00 horas, ante lo cual vecinos destacaron que tan sólo fueran daños materiales sin perdidas humanas que lamentar.

“Era algo muy impresionante que daba miedo salir, se escucharon cerquita los truenos’”, explicó una vecina.

Por su parte Ramón García, párroco del templo antiguo, señaló que el daño del fenómeno climatológico fue estructural y a la instalación eléctrica.