$!Rayos afectan templo y domicilio en la sindicatura de Cacalotán, en Rosario

ROSARIO._ Al menos dos rayos, producto de una tormenta eléctrica, que cayeron en un domicilio y en el templo parroquial de la Nuestra Señora de Loreto, generaron daños considerables.
Los hechos se registraron el viernes 14 de agosto, alrededor de las 19:00 horas, ante lo cual vecinos destacaron que tan sólo fueran daños materiales sin perdidas humanas que lamentar.
“Era algo muy impresionante que daba miedo salir, se escucharon cerquita los truenos’”, explicó una vecina.
Por su parte Ramón García, párroco del templo antiguo, señaló que el daño del fenómeno climatológico fue estructural y a la instalación eléctrica.
“Donde está la cruz y el pararrayos, arriba, reventó la parte de lo que es el azulejo, es un azulejo azul, ahí se mira a lo lejos que reventó muy fuerte ese pesado; ya chequé también la cuestión eléctrica quemó unos apagadores”, expuso el presbítero.
García refirió que no se ha hecho una evaluación en forma para determinar las acciones, pero al ser un edificio muy antiguo se tendrá que buscar la intervención del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
Parte de la preocupación, es que se avecina la fiesta patronal en honor a la Virgen de Loreto el próximo 8 de septiembre y que iniciará con el novenario el próximo 30 de agosto, indicó.
“Tendríamos que preguntarle al INAH qué es lo que va a acontecer más adelante porque la estructuración hay que darle ese mantenimiento a esa parte que reventó el rayo... cómo es un templo muy antiguo no puedo restauranrarlo yo sólo a iniciativa privada, necesito preguntarle al INAH qué hay que hacer ahí”, argumentó.
Se indicó que una de las viviendas afectadas sufrió daños principalmente en la parte de equipos eléctricos entre los que se mencionó equipo para refrigerar.