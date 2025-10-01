$!Reabrirán ‘Casa de Día’ en Escuinapa; atenderá a adultos mayores

ESCUINAPA._ A partir de este 6 de octubre se reabrirá como ‘Casa de Día” lo que era Casa Diurna, que atenderá a adultos mayores con actividades recreativas y alimentos, informó Guadalupe Stone Aguilar, presidenta del DIF Escuinapa.

“Será la reapertura de la casa de día, está casa tiene una historia que se remonta a una gestión que hizo Celia Sarabia Abrajan, que fue presidenta de DIF”, dijo.

Abrir de nuevo este espacio es por la preocupación que sabe existe en las familias por los adultos mayores, porque tengan un espacio adecuado mientras laboran, precisó.

Este espacio estará para dar esa atención, para estimular y apapachar en un periodo del día en que podrían estar solos, indicó.

Es un lugar digno para que los adultos mayores tengan tareas para realizar, para ser atendidos, pues serán apoyados por una pasante de enfermería y a veces también quizá por personal de fisioterapia.

Entrarán a las 8 de la mañana, y saldrán a las 14:00 horas, en ese tiempo tendrán desayuno, una colación y comida, por un costo de 60 pesos diarios pero que serán cobrados a la semana, un total de 300 pesos.