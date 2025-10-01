$!Reabrirán ‘Casa de Día’ en Escuinapa; atenderá a adultos mayores

ESCUINAPA._ A partir de este 6 de octubre se reabrirá como ‘Casa de Día” lo que era Casa Diurna, que atenderá a adultos mayores con actividades recreativas y alimentos, informó Guadalupe Stone Aguilar, presidenta del DIF Escuinapa.
“Será la reapertura de la casa de día, está casa tiene una historia que se remonta a una gestión que hizo Celia Sarabia Abrajan, que fue presidenta de DIF”, dijo.
Abrir de nuevo este espacio es por la preocupación que sabe existe en las familias por los adultos mayores, porque tengan un espacio adecuado mientras laboran, precisó.
Este espacio estará para dar esa atención, para estimular y apapachar en un periodo del día en que podrían estar solos, indicó.
Es un lugar digno para que los adultos mayores tengan tareas para realizar, para ser atendidos, pues serán apoyados por una pasante de enfermería y a veces también quizá por personal de fisioterapia.
Entrarán a las 8 de la mañana, y saldrán a las 14:00 horas, en ese tiempo tendrán desayuno, una colación y comida, por un costo de 60 pesos diarios pero que serán cobrados a la semana, un total de 300 pesos.
A cargo de esta Casa de Día estará Fabiola Barrón Crespo y será apoyada por Mirna Contreras, informó.
“Las personas mayores que participen en actividades físicas, mentales, recreativas y culturales, promoviendo su integridad y su autonomía sobre todo, que se sientan útiles”, dijo.
La directora de DIF, Rosario Díaz Lerma informó que las inscripciones se tendrán a partir de este jueves y viernes, las personas deberán llevar copia de credencial de elector, CURP, comprobante de domicilio e identificación de quién será la persona responsable de la persona.
La Síndica Procuradora, Lucinda Polanco Durán exhortó a las personas a confiar en tener a sus adultos mayores en casa de día, pues es una motivación para ellos estar en este tipo de espacios.
Hace un tiempo estuvo a cargo de este sitio y para los adultos mayores son sitios que alimentan su alma, pues son entendidos y atendidos, señaló.