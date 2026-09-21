$!Reactivan flores amarillas ventas en Escuinapa

ESCUINAPA._ Las flores amarillas reactivaron la venta en florerías del municipio. El obsequio de flores amarillas durante el 21 de septiembre es una tradición que se ha ido arraigando y para la que se preparan los floristas con días de anticipación. “Hay económicas de una rosa, de un girasol de 150 pero las llevan, más los estudiantes, desde ayer (domingo) estuvo la venta”, dijo Georgina Olivo. Hay ramos grandes desde 500 hasta 1 mil 500 pesos, los cuales empezaron a salir poco a poco, indicó.









El año pasado se tuvo buena venta, mencionaron floristas, el 21 de septiembre es un día en el cual despunta la venta de flores amarillas, y aunque se intentó que el 21 de marzo también se regalaran este tipo de flores, por lo pronto ese día no ha “pegado” entre los jóvenes. En este día no solo los novios regalan flores amarillas, también hay papás que acuden por una flor para que reciban algo, indicó.







