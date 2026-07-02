Realiza Alcalde de Escuinapa otro cambio, en Atención Ciudadana

ESCUINAPA._ Como parte de cambios en la administración municipal, el Alcalde de Escuinapa Víctor Manuel Díaz nombró a Dolores González Palomares como nueva directora de Atención Ciudadana.

González Palomares sustituye a Kimberly Grave López, quien sale de la administración pública, informó.

“El servicio público tiene plazos, estamos entrando en la etapa final del ejercicio municipal 24-27 y hay que cerrar fuerte, entonces no sé si va a haber o no cambios en otras dependencias pero aquí precisamente en Tesorería y Atención Ciudadana pues ya era un asunto complemento decidido”, dijo Díaz Simental.

A partir de hoy todas las áreas estarán en evaluación, indicó que la salida de los funcionarios fue por acuerdo con ellos, es un tema institucional.

Dijo que eligió a Díaz Sánchez porque lo conoce desde hace tiempo, tiene capacidad profesional, buena trayectoria y siente que tiene buena visión para el área.

En el caso de González Palomares estará en la dependencia después de pedir licencia en el área educativa donde labora, ya estuvo trabajando con ella en campañas.

“El perfil de ella es muy adecuado, es una persona muy amable, muy empática y que tiene mucha vocación de servicio, principalmente con la población más vulnerable y creo que hará un excelente trabajo”, dijo

Aunque se rumoraba que el área de Deportes también quedaría sin titular, indicó que de momento no se tiene esa decisión, es algo que analiza con sus colaboradores pero las decisiones son suyas.