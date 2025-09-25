Realiza Alcaldesa de Rosario recorrido por zonas afectadas por las lluvias

EL ROSARIO._ Luego de las intensas lluvias registradas la tarde noche del miércoles en el municipio y la región, la Alcaldesa Claudia Liliana Valdez Aguilar, junto a su equipo de trabajo, realizó un recorrido por algunas de las zonas más afectadas.

Entre los daños registrados por la autoridad, se informó que fueron deslaves en la carretera que conduce a la comunidad de Cacalotán, azolvamientos y algunos encharcamientos, por lo que el personal de Obras Públicas y Servicios Públicos ya se encuentran reparando los daños.

La Alcaldesa recorrió las inmediaciones de la Laguna del Iguanero, dado que esta zona, año con año ante la presencia de lluvias, suele desbordarse, sin embargo, con las labores preventivas del Gobierno Municipal, que puso a trabajar desde días antes el equipo de bombeo, en esta ocasión, el agua no logró ingresar a las viviendas.

“Nos comentan los vecinos que gracias a que la bomba estuvo trabajando desde días antes, el agua no ingresó a sus hogares”, precisó el titular de Obras Públicas, Eloy Manjarrez, quien acompañó a la Presidenta durante el registro de daños.

Por instrucción de la Alcaldesa, ya son dos equipos de bombeo que realizan trabajos de desfogue en la Laguna, mientras que en la carretera que conduce a la comunidad de Cacalotán, la maquinaria trabaja en la limpieza y remoción de los deslaves.