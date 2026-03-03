$!Realiza CFE instalación de estructuras a lo largo de la carretera México 15

EL ROSARIO._ La instalación de estructuras a lo largo de la carretera México 15 entre los municipios de Rosario y Concordia se han hecho visible, aunque no se ha determinado si corresponde a la hidroeléctrica parte del proyecto presa Santa María.

Los trabajos ya cuentan con un par de meses y para los cuales se instaló un campamento a las afueras de la cabecera municipal.

Se buscó la información con el nuevo titular de Obras Públicas local, Gil Valdez, quien refirió que al ser personal de la Comisión Federal de Electricidad no informan de los trabajos al municipio.