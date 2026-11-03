$!Realiza Conalep 121 El Rosario concurso de altares 2026

EL ROSARIO._ Con el propósito de promover la preservación de las tradiciones mexicanas y fortalecer la identidad cultural entre las nuevas generaciones, Conalep Plantel 121 El Rosario llevó a cabo su tradicional Concurso de Altares 2026.
Evento donde los estudiantes de diferentes grupos demostraron su creatividad, talento y entusiasmo a través de la elaboración de coloridas ofrendas en honor a quienes se adelantaron en el camino.
La actividad reunió a la comunidad educativa en torno a una de las celebraciones más representativas de México, destacando el trabajo en equipo y el compromiso de los jóvenes por mantener vivas las costumbres del Día de Muertos.
Como jurado calificador se contó con la participación del profesor Gabriel Domínguez, director de la Casa de la Cultura; la profesora Yuritza Aguilar, del Instituto Superior de Arte y Cultura Caulyan; y Josefina Cárdenas Ibarra, representante del Santuario de Nuestra Señora del Rosario, quienes tuvieron la responsabilidad de evaluar las propuestas participantes.
Los ganadores se informó que fueron en primer lugar el grupo 301 de Informática; segundo lugar grupo 504 de Informática y tercer lugar el grupo 505 de Procesamiento Industrial de Alimentos.