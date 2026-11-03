$!Realiza Conalep 121 El Rosario concurso de altares 2026

EL ROSARIO._ Con el propósito de promover la preservación de las tradiciones mexicanas y fortalecer la identidad cultural entre las nuevas generaciones, Conalep Plantel 121 El Rosario llevó a cabo su tradicional Concurso de Altares 2026.

Evento donde los estudiantes de diferentes grupos demostraron su creatividad, talento y entusiasmo a través de la elaboración de coloridas ofrendas en honor a quienes se adelantaron en el camino.