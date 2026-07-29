El Sur
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Clima

Realiza Protección Civil Rosario vigilancia ante lluvias torrenciales registradas durante la madrugada

Por ahora, las autoridades no han registrado afectaciones mayores en diferentes asentamientos
Hugo Gómez |
29/07/2026 11:36
29/07/2026 11:36

ROSARIO._ Las lluvias registradas este miércoles mantuvieron activa la vigilancia en zonas bajas ubicadas en cabecera municipal, donde personal de Protección Civil realizó recorridos preventivos para supervisar el comportamiento de las corrientes, drenes y zonas con riesgo de encharcamientos.

Entre los puntos ya identificados con mayor acumulación de agua se encuentran las colonias Calderón, Infonavit Lola Beltrán, Avenida Conalep, Avenida Los Deportes, La Joya, El Tierral, Infonavit Real de Minas y Manuel Pineda las cuales se reportaron sin novedad.

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Asimismo, se supervisó el cauce del Río Baluarte el cual registró parámetros normales, mientras que en la avenida del Malecón Juan S. Millán solo encharcamiento moderados.

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Las autoridades informaron que los recorridos y supervisiones de zonas se mantuvieron en intervalos de una hora por la madrugada, prevaleciendo la comunicación constante con síndicos de las comunidades y afirmando que el monitoreo continuará durante las próximas horas para atender cualquier eventualidad derivada de las precipitaciones.

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