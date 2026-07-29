$!Realiza Protección Civil Rosario vigilancia ante lluvias torrenciales registradas durante la madrugada

ROSARIO._ Las lluvias registradas este miércoles mantuvieron activa la vigilancia en zonas bajas ubicadas en cabecera municipal, donde personal de Protección Civil realizó recorridos preventivos para supervisar el comportamiento de las corrientes, drenes y zonas con riesgo de encharcamientos.

Entre los puntos ya identificados con mayor acumulación de agua se encuentran las colonias Calderón, Infonavit Lola Beltrán, Avenida Conalep, Avenida Los Deportes, La Joya, El Tierral, Infonavit Real de Minas y Manuel Pineda las cuales se reportaron sin novedad.